На Харківщині загинула жінка, випалюючи сухостій

12 червня у селі Івано-Шийчине Богодухівського району Харківської області трапився нещасний випадок. Загинула 67-річна жінка. Її тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі, яке сама ж загибла і влаштувала.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Зі слів свідків в той день вона спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.

«Законом заборонено випалювання сухої рослинності. Це небезпечно для вашого життя! Пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель людей і тварин», – нагадують в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости