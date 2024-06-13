ЗСУ «Хаймарсами» знищили чотири установки С-300, якими росіяни били по Харкову – Немічев

Наступ армії рф на Харківщині «забуксував»: такі наслідки дозволу на застосування західної зброї по території рф. «Хаймарси» знищили чотири установки С-300, які завдавали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

За словами Немічева, саме через знищення чотирьох ЗРК С-300 росіяни зараз не ризикують під’їжджати та скорочувати дистанцію, щоб обстрілювати Харків.

«Сили ППО полюють на літаки, які бомблять КАБами Харків, і ми можемо побачити останній тиждень, що бомби долітають лише до окружної дороги, але все одно є жертви, тому було б добре один-два літаки збити», – йдеться в повідомленні.

Також Немічев звернув увагу на дефіцит важкої техніки на Харківському напрямку.

«Коли вони наступали на Липці, штурм та закріплення відбувалися зовсім без техніки. Чисто мʼясом. На Вовчанському вони використовували техніку, але Збройні Сили її вдало утилізували», – зазначив він.

За словами Немічева, є відчутний прогрес з боку ЗСУ, що водночас впливає і на Харків, який став більш захищеним.

Агентство Телевидения Новости