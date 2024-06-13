На Харківщині 22 звільнені з полону людини отримають по 50 тис. грн

Під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської відбулося засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації.

Цього разу на розгляд Комісії винесли 405 звернень громадян, повідомляють в ХОВА.

Одноразову адресну грошову допомогу, що надається коштом обласного бюджету у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами, отримає 376 людей. Загалом виділили 5,6 мільйона гривень.

«Зокрема, 22 громадянам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, будуть здійснені виплати на загальну суму 1,1 мільйона гривень. Тобто надамо по 50 тисяч гривень кожному. Підтримуємо наших жителів, які опинилися в складних життєвих обставинах. Допомагаємо їм відновити здоров’я, щоби вони могли повернутися до нормального життя», – зазначила Віта Ковальська.

Агентство Телевидения Новости