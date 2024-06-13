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На Харківщині дворічний хлопчик потонув у басейні: в поліції розповіли, як це сталося

На Харківщині дворічний хлопчик потонув у басейні: в поліції розповіли, як це сталося

Напередодні на базі відпочинку у селі Коропове Чугуївського району у басейні потонув дворічний хлопчик. Медики намагались реанімувати дитину, але їх спроби виявились марними.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 12 червня близько 8:00. Встановлено, що родина була на відпочинку. Хлопець самостійно відчинив вхідні двері та вийшов на подвір’я, де впав у басейн та захлинувся.

Батьки негайно повезли дитину назустріч бригаді медиків, щоб якнайшвидше надати кваліфіковану медичну допомогу. Проведені реанімаційні заходи позитивних результатів не дали. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Агентство Телевидения Новости

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