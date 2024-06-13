Обстріли Куп’янська на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 червня о 5:20 внаслідок вибуху ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок.

Також сьогодні о 5:20 війська рф завдали ракетний удар по с. Курилівка Купʼянського району. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі. Попередньо, удар був завданий ракетою Х-38.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

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