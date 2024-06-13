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На Харківщині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу

На Харківщині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу

На Харківщині ліквідовано масштабну лісову пожежу в Ізюмському лісгоспі.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Горіло поблизу села Іванівка Ізюмської громади. Робота вогнеборців ускладнювалася тим, що дана місцевість сильно постраждала від ворожої окупації у 2022 році – тамтешні ліси щільно заміновані.

Приборкати вогонь рятувальникам допомогли сапери ДСНС, які використовуючи машини механізованого розмінування спільно з лісниками облаштовували мінералізовані смуги в лісах, щоб запобігти подальшому поширенню вогню.

Також за допомогою міношукачів здійснювалося сканування місцевість, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки.

Агентство Телевидения Новости

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