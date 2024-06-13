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Загроза обстрілів ракетами С-300 зберігається – Синєгубов

Загроза обстрілів ракетами С-300 зберігається – Синєгубов

Начальник ХОВА констатував, що після знищення кількох пускових С-300 у Бєлгородській області по Харкову ракетами стали бити менше.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Фіксуємо менше обстрілів Харкова із ворожих установок ЗРК С-300. Це відчувають усі харків’яни. Однак загроза ракетних обстрілів зберігається», – зазначив Синєгубов.

«Майже 20 керованих авіабомб ворог застосував на Харківщині за минулу добу – росіяни руйнують цивільну та логістичну інфраструктуру», – розповів голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости

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