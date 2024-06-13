Харківський волонтер збудував вантажний візок для нацгвардійців

У Харкові колишній нацгвардієць збудував візок та передав бійцям 5 Слобожанської бригади НГУ спеціальний візок, конструкцію якого чоловік розробив сам. Обладнання призначене для транспортування будь-яких вантажів або поранених.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

«Візок повністю авторської конструкції. На розробку креслення, підготовку та складання свого виробу в Олега пішло близько двох тижнів. Експерименти зі зварювання та удосконалення конструкції проводилися у гаражі, який наш волонтер винайняв за власний кошт», – йдеться в повідомленні.

Візок призначений, в першу чергу, для евакуації поранених з небезпечних ділянок на лінії зіткнення, але на ньому можна транспортувати й будь-який інший вантаж.

«Такий візок здатен перевозити близько 200 кг корисної ваги. Модель вдосконалена виходячи з мого власного досвіду. За допомогою такого візка навіть жінка зможе перевозити доволі кремезного чоловіка», – коментує своє творіння Олег.

Візок доволі легкий, конструкція легко збирається та швидко приймає похідне положення. Чотири суцільні колеса забезпечують стійкість та мобільність пересування по пересіченій місцевості. Колеса нечутливі до гострих фрагментів чи уламків, які можуть траплятися на шляху.

Агентство Телевидения Новости