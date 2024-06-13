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2,5 млрд грн отримає Харківщина на відновлення енергетичної інфраструктури

2,5 млрд грн отримає Харківщина на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд сьогодні, 13 червня, виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.

«Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло.На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи з децентралізації енергосистеми», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що в основі цього плану два принципи: перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

Агентство Телевидения Новости

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