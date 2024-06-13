2,5 млрд грн отримає Харківщина на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд сьогодні, 13 червня, виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.

«Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло.На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи з децентралізації енергосистеми», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що в основі цього плану два принципи: перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.

Агентство Телевидения Новости