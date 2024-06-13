У Харкові замінили п’ять кілометрів водоводів

Бригади комплексу «Харківводопостачання» цього року замінили 5 км трубопроводів в усіх районах міста.

Як розказав заступник директора комплексу Микола Завада, заходи з підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період виконуються планово, повідомляє міськрада.

«У рамках кампанії фахівці переклали 5 км технічно зношених або зруйнованих вибухами трубопроводів, зокрема, 800 м – у Київському районі, по 600 м – в Основ’янському та Шевченківському. На особливому контролі тримаємо оновлення пожежних гідрантів: бригади вже встановили 400 нових і ще 300 – капітально відремонтували», – зазначив заступник директора комплексу.

За його словами, ремонтники щодня усувають близько 20 аварій на мережах. Так, цього року комунальники усунули 1,2 тис. позаштатних ситуацій на водоводах. Вони капітально відремонтували понад 1,4 тис. оглядових колодязів з заміною люків і 482 водорозбірні колонки. Тривають масштабні роботи на насосних станціях.

«Значну допомогу нашому підприємству надають благодійні фонди, зокрема, з Франції та Японії. Бригади забезпечені всім необхідним для виконання завдань будь-якої складності. Єдина проблема – нестача кваліфікованих кадрів, адже багато наших співробітників захищають територіальну цілісність країни», – повідомив Микола Завада.

Агентство Телевидения Новости