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Кондитер, біолог та логопед: вакансії тижня в Харківській області
Станом на 13 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2135 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Кондитер – 20 000 грн.
2. Біолог – 19 980 грн.
3. Ткач – 18 000 грн.
4. Логопед – 17 000 грн.
5. Оператор пакетоформувальних машин – 16 000 грн.
6. Апаратник пастеризації та охолодження молока – 15 000 грн.
7. Архітектор – 14 950 грн.
8. Розкрійник – 14 000 грн.
9. Макетник макетно-модельного проєктування – 13 000 грн.
10.Оператор прядеплетільної машини – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.