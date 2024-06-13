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Кондитер, біолог та логопед: вакансії тижня в Харківській області

Кондитер, біолог та логопед: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 13 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2135 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Кондитер – 20 000 грн.

2. Біолог – 19 980 грн.

3. Ткач – 18 000 грн.

4. Логопед – 17 000 грн.

5. Оператор пакетоформувальних машин – 16 000 грн.

6. Апаратник пастеризації та охолодження молока – 15 000 грн.

7. Архітектор – 14 950 грн.

8. Розкрійник – 14 000 грн.

9. Макетник макетно-модельного проєктування – 13 000 грн.

10.Оператор прядеплетільної машини – 12 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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