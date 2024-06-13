На Харківщині триває евакуація населення з прикордоння

Поліцейські продовжують евакуювати мирне населення з прикордонних громад Харківщини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

12 червня силами поліції до безпечних місць перевезли 18 громадян, що проживали під постійними обстрілами у Вовчанській та Липецькій громадах.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП виявили у селищі Білий Колодязь чоловіка з поломаною ногою. Він не в змозі виїхати самотужки. Правоохоронці допомогли йому покинути небезпечну територію.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

З питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень, нагадують у поліції.

Агентство Телевидения Новости