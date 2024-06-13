На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі села Глибоке

Оперативна інформація станом на 16.00 13.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог двічі марно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території.

В післяобідній час, з району Бєлгорода (рф), агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще стільки ж боєзіткнень тривають. В районі Петропавлівки ворожа авіація завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.

Шість ворожих спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі на Краматорському напрямку. Дві атаки ще продовжуються поблизу Нового та Андріївки.

На Покровському напрямку зараз найгарячіше. З початку доби окупанти здійснили вже 26 атакувальних дій на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки, Новопокровського, Межового та Невельського. Активно працює ворожа авіація. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 ворожих штурмів, 10 боєзіткнень – ще продовжуються.

Агентство Телевидения Новости