Окупанти «загрузли» у Вовчанську: ситуація на Харківському напрямку

Минулої доби на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії, загалом відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибоке Харківської області.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

«У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. У Вовчанську ворог веде безрезультатні вуличні перестрілки», – зазначив речник і зауважив, що ворожа армія не змінює тактику і без вагань кидає під вогонь української артилерії нові групи піхоти.

На підтримку своїх дій ворог намагається здійснювати переміщення підрозділів, які належать 11 армійському корпусу рф.

Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі та здійснюють заходи з посилення стійкості оборони, повідомив Волошин.

За його словами, російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах населених пунктів Миропілля Сумської області; Липці, Старий Салтів, Синьківка, Тернова, Ветеринарне, Вовчанськ, Петропавлівка Харківської області.

За минулу добу росіяни втратили 135 окупантів вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів агресора. Крім того, пошкоджень зазнали шість артилерійських систем.

На Харківському напрямку від початку цієї доби ворог двічі марно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого та Тихого. Зокрема було відбито атаку російських окупантів, які намагалися силами підрозділу, що належить до складу 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу рф у районі селища Глибоке.

Волошин уточнив, що окупанти активно застосовують КАБи по території Харківщини з території Бєлгородської області РФ.

Агентство Телевидения Новости