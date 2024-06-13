Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:16
Просмотров: 109

Уряд оновив правила проходження ВЛК: хто може не проходити медогляд

Уряд оновив правила проходження ВЛК: хто може не проходити медогляд

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що призовники віком до 25 років та військовозобов’язані, яких бронюють, не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Серед нововведень – перелік документів для надання відстрочки для людей, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, повідомляє Фокус.

Щоб підтвердити право на відстрочку, військовозобов’язаному не потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про те, що родич II групи інвалідності потребує постійного догляду. Достатньо заяви, де ця людина вкаже, що конкретний військовозобов’язаний її утримує.

Крім цього, у постанові Кабміну деталізовано інші пункти, що стосуються мобілізації. А саме:

Призовників віком до 25 років, які мають приписне, тепер не можна направляти на ВЛК під час дії воєнного стану. Виняток — якщо вони хочуть підписати контракт;Зняти або виключити з військового обліку призовника, резервіста чи військовозобов’язаного можна без його особистої присутності;Якщо особа заброньована або працює в державних установах (перелік яких наведено у ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), її не можна направляти на ВЛК.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 