Уряд оновив правила проходження ВЛК: хто може не проходити медогляд

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що призовники віком до 25 років та військовозобов’язані, яких бронюють, не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Серед нововведень – перелік документів для надання відстрочки для людей, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, повідомляє Фокус.

Щоб підтвердити право на відстрочку, військовозобов’язаному не потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про те, що родич II групи інвалідності потребує постійного догляду. Достатньо заяви, де ця людина вкаже, що конкретний військовозобов’язаний її утримує.

Крім цього, у постанові Кабміну деталізовано інші пункти, що стосуються мобілізації. А саме:

Призовників віком до 25 років, які мають приписне, тепер не можна направляти на ВЛК під час дії воєнного стану. Виняток — якщо вони хочуть підписати контракт;Зняти або виключити з військового обліку призовника, резервіста чи військовозобов’язаного можна без його особистої присутності;Якщо особа заброньована або працює в державних установах (перелік яких наведено у ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), її не можна направляти на ВЛК.

Агентство Телевидения Новости