В Україні підскочили ціни на полуницю

Ціни на полуницю знову підскочили через високий попит.

Відпускні ціни на полуницю різко зросли після зниження протягом минулих двох тижнів, повідомляють Економічні новини.

Як свідчать дані цінового моніторингу проєкту EastFruit, цього тижня суниця садова в українських господарствах подорожчала в середньому на 39% порівняно з минулим робочим тижнем.

Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують цю ягоду по 60-90 грн за кілограм ($1,48-2,23), залежно від якості та обсягу партії.

Садівникам вдалося істотно підвищити відпускні ціни на свою продукцію завдяки зменшенню пропозиції та високому попиту на неї.

«Перш за все, пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації ранніх сортів. При цьому попит на суницю, як на свіжому ринку, так і з боку переробних компаній, вельми високий, що також стимулює цінове зростання в цьому сегменті», – пояснюють аналітики проєкту.

Водночас після подорожчання відпускні ціни на суницю садову в Україні вже в середньому на 30% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Агентство Телевидения Новости