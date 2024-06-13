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Окупанти б’ють по Куп’янську FPV-дронами: поранено чоловіка

Окупанти б’ють по Куп’янську FPV-дронами: поранено чоловіка

13 червня орієнтовно о 16:40 у м. Купʼянськ зафіксовано влучання в дорожнє покриття ворожого FPV-дрону. Від вибуху пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків». Без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

О 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Зазнав поранень 60-річний перехожий.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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