Окупанти б’ють по Куп’янську FPV-дронами: поранено чоловіка

13 червня орієнтовно о 16:40 у м. Купʼянськ зафіксовано влучання в дорожнє покриття ворожого FPV-дрону. Від вибуху пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків». Без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

О 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Зазнав поранень 60-річний перехожий.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости