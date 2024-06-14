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У Харкові поліція оперативно розшукала неповнолітню втікачку

У Харкові поліція оперативно розшукала неповнолітню втікачку

13 червня до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 44-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки.

Жодних неправомірних дій щодо дівчини не скоєно, повідомляє поліція Харківської області.

Ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 спільно із працівниками управління патрульної поліції Харкова оперативно встановили місце перебування неповнолітньої.

Як з’ясувалося, дівчина втекла з дому після сварки з матір’ю, яка сталась через часті непорозуміння.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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