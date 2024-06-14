Двоє поліцейських та цивільний постраждали внаслідок удару FPV-дрона в Куп’янську

13 червня близько 16:50 окупаційні війська рф здійснили обстріл міста Куп’янськ Харківської області. Ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину поряд зі службовим автомобілем поліції.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Акубаротравми дістали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування. В момент обстрілу поліцейські знаходилися в автомобілі. З вибуховими травмами їх доставили до медзакладу.

Також вибухової травми та уламкового поранення зазнав перехожий – 60-річний цивільний чоловік. Постраждалий знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські задокументували наслідки воєнного злочину.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости