Лазня на колесах для харківських нацгвардійців: рік на фронті

Волонтер з Харкова розробив пересувну лазню і вже рівно рік їздить по позиціях 5 Слобожанської бригади НГУ. Крім душових кабінок у вантажівці обладнали й пральню.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Ідея про лазню для військових прийшла Олександру Коломійцю в голову десь наприкінці 2022 року. Одразу ввечері він зробив ескіз проєкту.

«Довгих пів року пішло на збирання грошей, придбання авто, обладнання місць для пральних машин та купальних кабінок, проведення опалювання та розведення трубопроводу. А зовнішній вигляд постійно змінюється, бо я весь час щось додаю, та і хлопці щось дарують на пам’ять. Коли війна скінчиться і ми переможемо, я хочу зробити з цієї машини музей», – розповідає Олександр.

Як розповіли в бригаді, такий прально-душовий комплекс робить побут військових більш комфортним. Адже підрозділи бойової частини постійно в роботі з облаштування та укріплення позицій. Потреба прийняти душ та випрати однострій завжди актуальна.

Агентство Телевидения Новости