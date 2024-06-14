В Україну повернули тіла 254 загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з Луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території рф.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла українських захисників передадуть родинам для гідного поховання.

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