Це найсильніша угода з Америкою за 33 роки незалежності: Зеленський про безпекову угоду

Підписана зі США двостороння безпекова угода підтверджує надійність підтримки незалежності України з боку Сполучених Штатів.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в Італії під час спільної пресконференції з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом.

В угоді містяться пункти щодо справедливої відповідальності росії за цю війну та важливі позиції щодо зброї для українського захисту. Зокрема, конкретні пункти щодо систем «Петріот», постачання Україні ескадрилей винищувачів та необхідної зброї.

«Філософія безпекової угоди між Україною та США фактично є філософією НАТО, і саме тому питання про Альянс наскрізно висвітлене в її тексті. Америка підтримує майбутнє членство України в НАТО та визнає, що наша безпекова угода є ланкою до членства України в НАТО», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також відзначив лідерство Президента США у рішенні G7 про 50-мільярдний кредит для нашої країни.

«Російські заморожені активи мають бути спрямовані на захист життя українців від російського терору та на відшкодування збитків, завданих Україні агресором. Це справедливо й абсолютно правильно», – акцентував Володимир Зеленський.

Джозеф Байден зазначив, що мета цієї угоди – посилити захист України та її потужності стримувати агресора. За його словами, США надаватимуть Україні зброю та боєприпаси, розширюватимуть обмін розвідувальними даними. Буде посилено взаємодію між Збройними Силами України та США відповідно до стандартів НАТО, також здійснюватимуться інвестиції у військово-промислову базу для забезпечення можливостей України власною зброєю.

«Двостороння безпекова угода окреслює спільне бажання справедливого миру, що базується на Статуті ООН, принципах суверенітету й територіальної цілісності. Миру з широкою фундаментальною підтримкою у світі. І миру, у якому Росія несе відповідальність за шкоду, завдану в цій війні. Ми бачимо рішучу підтримку цієї візії на історичному Саміті миру у Швейцарії, де США представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс», – сказав він.

Джозеф Байден наголосив, що Україна матиме все, що їй буде необхідно для захисту, та отримуватиме цю допомогу швидкими темпами.

Агентство Телевидения Новости