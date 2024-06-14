У Харкові ремонтуватимуть підземний газогін: без газу залишаться будинки на чотирьох вулицях

У Салтівському районі Харкова на 19 червня заплановані ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з ремонтом підземного газопроводу у середу, 19 червня, тимчасово буде припинено газопостачання мешканцям деяких будинків Салтівського району Харкова.

Адреси тимчасового відключення газу:

вул. Ужвій Наталії буд. 98, 100, 106, 110;вул. Гвардійців-Широнінців буд. 88, 92, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114;вул. Дружби Народів буд. 253, 255, 261, 267, 269, 279, 281;вул. Метробудівників буд. 25, 27, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 43.

Газовики просять споживачів перекрити крани перед газовими приладами.

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