Не впорався з керуванням: у поліції розповіли обставини ДТП під Харковом

14 червня на трасі Київ – Харків неподалік міста Люботин водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження дістали 25-річний водій та 16-річна дівчина. Постраждалих доставили до медичного закладу. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

На місце ДТП виїжджали працівники відділення поліції № 2 ХРУП № 1. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку.

Агентство Телевидения Новости