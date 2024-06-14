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Не впорався з керуванням: у поліції розповіли обставини ДТП під Харковом

Не впорався з керуванням: у поліції розповіли обставини ДТП під Харковом

14 червня на трасі Київ – Харків неподалік міста Люботин водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням та скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження дістали 25-річний водій та 16-річна дівчина. Постраждалих доставили до медичного закладу. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

На місце ДТП виїжджали працівники відділення поліції № 2 ХРУП № 1. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку.

Агентство Телевидения Новости

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