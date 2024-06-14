У Харкові безвісти зник журналіст

У Харкові зник 44-річний журналіст і фіксер Олександр Лапшин. МВС вже додало його до бази зниклих безвісти.

Про це повідомляє Українська Правда.

Востаннє Олександра Лапшина бачили 29 травня, повідомила подруга журналіста Вікторія Чала. Його особисті речі, ноутбук і телефон залишилися вдома. Рідні припускають, що Олександр міг уранці вийти на спортмайданчик біля під’їзду чи пробіжку. Після цього додому він не повертався.

«Друзі та брат перевірили увесь його звичний маршрут, опитували людей, чи хто що бачив, але наразі жодних результатів пошуку та інформації щодо його місця перебування немає», – розповідає Вікторія Чала.

Як повідомив друг зниклого, журналіст Євген Тітов, Олександр родом із Ківшарівки на Харківщині. Працював переважно на Харківському напрямку, мав акредитацію.

«Із самого початку війни Олександр брав участь у багатьох проєктах, серед яких волонтерські, виїздах із журналістськими місіями, зокрема у гарячі точки, навчанні з першої допомоги тощо. Постійно активно допомагав харків’янам й багато робив у інформаційно-освітньому полі», – каже пані Вікторія.

На початку повномасштабної війни Олександр Лапшин писав про реалії Харкова для «УП. Життя».

Агентство Телевидения Новости