Росіяни скинули авіабомбу на дитсадок та будинки на Харківщині: загинула жінка

14 червня близько 15:00 війська рф завдали авіаудару по селу Глушківка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 57-річна жінка. За попередніми даними, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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