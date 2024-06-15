Через обстріли одна людина загинула, двоє постраждали: слідчі задокументували наслідки

Протягом доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

14 червня ворог військові рф завдали авіаудари по селу Глушківка. Пошкоджено приміщення дитячого садка, приміщення інфраструктурного об’єкта, житлові будинки, господарчі споруди. Загинула цивільна жінка.

По селу Богуславка окупанти завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждали 46-річні чоловік та жінка. З мінно-вибуховими травмами їх доставили до лікарні.

Внаслідок удару ФАБ-500 у місті Куп’янськ пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю. В результаті влучання ворожого дрону спалахнула пожежа в приватному домоволодінні.

У селі Курилівка пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.

Внаслідок російського обстрілу у селі Кучерівка пошкоджено господарчі споруди.

Ворожим БПЛА «Герань» пошкоджено будівлю складського приміщення у селі Семенівка.

Війська рф завдали щонайменше 5 ударів КАБами по селу Кутузівка. Зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння, трактори, будівлі фермерських господарств, горіла трава в полі.

З мінометів окупанти обстріляли околиці села Леміщине.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости