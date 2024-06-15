За добу окупанти втратили на Харківському напрямку біля Вовчанська 112 людей

Оперативна інформація станом на 10.00 15.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська. За уточненими даними, за вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також ворог втратив 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 57 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

Вже сьогодні відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

Агентство Телевидения Новости