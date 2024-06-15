Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранено чоловіка

Вдень зс рф вдарили по селу на Купʼянщині, постраждав мирний мешканець.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 червня близько 11:00 окупанти обстріляли село Курилівка Купʼянського району.

Отримав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Попередньо, ворог бив по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости