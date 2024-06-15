Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 15.06.2024 щодо російського вторгнення.

Агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до п’яти за сьогодні, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої тривають в районі Вовчанська. Також в цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області (рф).

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Агентство Телевидения Новости