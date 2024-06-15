«Агресор не може диктувати умови припинення вогню», – Боррель

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відкинув так звану «мирну ініцативу» володимира путіна щодо завершеня війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі X в суботу, 15 червня, повідомляє Кореспондент.

На його думку, агресія Росії проти України «не демонструє реального інтересу до миру».

«Неприйнятні вимоги Путіна мають на меті легітимізувати вторгнення та підірвати мирні зусилля, тоді як росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню», – написав Боррель.

Він нагадав, що умови миру викладені у Статуті ООН та резолюції Генеральної асамблеї «про всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні», яку підтримала 141 країна.

Нагадаємо, 14 червня путін заявив, що начебто готовий до «мирних переговорів» з Україною. Але для цього українці повинні вивести свої війська з чотирьох областей, які у росії називають «нові регіони».

Також Україна повинна відмовитися від перспективи членства у НАТО.

Агентство Телевидения Новости