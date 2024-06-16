Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 84

На Харківщині окупанти намагалися покращити тактичне положення біля Вовчанська та Тихого

На Харківщині окупанти намагалися покращити тактичне положення біля Вовчанська та Тихого

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.

15:00 Куп’янський р-н., Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Зруйновано приватний будинок внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

10:30 Куп’янський р-н., Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три приватні будинки. Постраждав чоловік.

10:00 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автівку.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 