На Харківщині окупанти намагалися покращити тактичне положення біля Вовчанська та Тихого
На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.
15:00 Куп’янський р-н., Петропавлівська ТГ, с. Петропавлівка. Зруйновано приватний будинок внаслідок ворожого мінометного обстрілу.
10:30 Куп’янський р-н., Курилівська громада, с. Курилівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три приватні будинки. Постраждав чоловік.
10:00 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автівку.
Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.