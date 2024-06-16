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У Харкові горіла 5-поверхівка: рятувальники евакуювали людей

У Харкові горіла 5-поверхівка: рятувальники евакуювали людей

Сьогодні, 16 червня, близько 3:50 під час гасіння побутової пожежі у житловій п’ятиповерхівці на вулиці Гвардійців Широнинців вогнеборці евакуювали двох людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіла квартира на 5 поверсі. Евакуйовані – мешканці квартири навпроти. Їхньому життю загрожувало сильне задимлення.

Площа пожежі склала 50 кв. м. Її ліквідовано о 5:18.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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