Сегодня 08:30
Просмотров: 82
У Харкові горіла 5-поверхівка: рятувальники евакуювали людей
Сьогодні, 16 червня, близько 3:50 під час гасіння побутової пожежі у житловій п’ятиповерхівці на вулиці Гвардійців Широнинців вогнеборці евакуювали двох людей.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Горіла квартира на 5 поверсі. Евакуйовані – мешканці квартири навпроти. Їхньому життю загрожувало сильне задимлення.
Площа пожежі склала 50 кв. м. Її ліквідовано о 5:18.
Причина виникнення загоряння встановлюється.