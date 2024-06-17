У Шевченківському районі Харкова оновлюють водовід

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району КП «Харківводоканал» виконують заміну технічно зношеної ділянки трубопроводу на вул. Старицького.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, під час проведення відновлювальних заходів заплановано перекласти 300 м водопроводу.

«Також намічено будівництво нових оглядових колодязів із встановленням запірно-регулювальної арматури та пожежних гідрантів. На час проведення ремонтних робіт водопостачання здійснюватиметься у повному обсязі. Загалом з початку року в районі вже оновили понад 600 м водопровідних мереж», – розповів Юрій Грищенко.

Крім того, ремонтники усувають аварійні ситуації та проводять необхідні профілактичні роботи. Зокрема, у вихідні фахівці ліквідували складні аварії на вул. Дерев’янка, вул. Котельниківській та пр. Перемоги.

Агентство Телевидения Новости