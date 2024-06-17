Сирський розповів про ситуацію на фронті

Характер дій противника на Східному фронті суттєво не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

«Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись», – йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, тому командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій.

Агентство Телевидения Новости