Наступ на Харківщину: натиск росіян падає, українські підрозділи переходять до контратак (відео)

На Харківщині наступ окупантів уповільнився, натиск супротивника падає. Підрозділи ЗСУ переходять до контратак.

Про це повідомили військові прикордонного загону «Сталевий кордон».

Що зараз відбувається в місті, які цілі вражають пілоти і як далеко на росії залітають ударні дрони прикордонників – українські бійці показали у відео.

«10 травня 2024 року підрозділи російської армії розпочали наступальні дії на півночі Харківської області. З першого дня українські прикордонники разом з іншими Силами оборони беруть участь у відбитті ворожих атак – йдеться у повідомленні.

Вагому роль у ході бойових дій на цій ділянці фронту відіграють розрахунки ударних дронів. Серед них бійці групи «Химера» зі складу бригади «Сталевий кордон». Пілоти працюють з Вовчанська, полюючи за технікою та піхотою окупантів.

Агентство Телевидения Новости