На Харківщині через обстріли 50 тис. жителів залишаються без світла

Ворог продовжує бити по населеним пунктам Харківщини та руйнувати цивільну інфраструктуру. Через дії ворога близько 50 тисячі жителів області залишаються без електропостачання.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Продовжуємо відновлювати подачу світла, але роботи ускладнюються розташуванням цих населених пунктів біля кордону», – йдеться в повідомленні.

За словами начальника ОВА, робота для бізнесу ускладнюється через безперервні повітряні тривоги – у середньому сирена на Харківщині лунає по 16 годин.

Також діють графіки відключення електроенергії.

«Постійно комунікуємо з нашими торговельними мережами, щоб зберегти їх присутність на території області», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости