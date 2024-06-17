Вибрав життя: під Вовчанськом окупант здався у полон морським піхотинцям

На Східному напрямку фронту морські піхотинці поповнили обмінний фонд. Під Вовчанськом було взято у полон загарбника.

Про це повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

Під час бойових дій один з російських солдатів здався у полон, вибравши життя.

«Українські військові наголошують, що цей вибір вони рекомендують робити всім російським окупантам. В іншому випадку, попереджають морські піхотинці, боєприпасів вистачить на кожного агресора», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости