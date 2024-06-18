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Ранковий обстріл Харківщини: поранено чоловіка
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Слідством встановлено, що 18 червня близько 8:45 ворог з артилерії обстріляв село Курилівка Купʼянського району.
Отримав поранення 47-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями зс рф.