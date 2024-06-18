Ранковий обстріл Харківщини: поранено чоловіка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 18 червня близько 8:45 ворог з артилерії обстріляв село Курилівка Купʼянського району.

Отримав поранення 47-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями зс рф.

Агентство Телевидения Новости