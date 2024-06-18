На Бахмутському напрямку загинув військовий з Харківщини

На війні з рф загинув солдат, житель Золочівської громади Віталій Парфенюк.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Віталій Парфенюк народився у Золочеві, тут же закінчив школу. Мав багато друзів, був веселим і життєрадісним. З дитинства любив спорт, займався футболом, навчався в спортивній академії», – йдеться в повідомленні.

У 2018 році чоловік за контрактом пішов захищати Україну, воював у гарячих точках на різних напрямках.

Загинув Герой поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

У травні чоловіку виповнилося 40 років. В нього залишилися мама, тато, сестра.

Агентство Телевидения Новости