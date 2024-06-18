Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:30
Просмотров: 137

На Бахмутському напрямку загинув військовий з Харківщини

На Бахмутському напрямку загинув військовий з Харківщини

На війні з рф загинув солдат, житель Золочівської громади Віталій Парфенюк.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Віталій Парфенюк народився у Золочеві, тут же закінчив школу. Мав багато друзів, був веселим і життєрадісним. З дитинства любив спорт, займався футболом, навчався в спортивній академії», – йдеться в повідомленні.

У 2018 році чоловік за контрактом пішов захищати Україну, воював у гарячих точках на різних напрямках.

Загинув Герой поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області. 

У травні чоловіку виповнилося 40 років. В нього залишилися мама, тато, сестра.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 