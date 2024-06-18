Правоохоронці припинили діяльність онлайн-казино, що не мало ліцензії: організаторів затримали

Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Кіберполіції припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Встановлено, що один із фігурантів справи організував діяльність нелегального онлайн-казино. До незаконної діяльності він залучив знайомого, який створив та адміністрував діяльність неліцензованого вебсайту, що надавав гравцям доступ до азартних ігор. Рекламували незаконні послуги у соціальних мережах.

Фігуранти залучили ще трьох осіб, які виконували роль операторів кол-центру для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, виплати коштів тощо.

Кошти, внесені гравцями як ставки та згодом програні, перераховувались учасниками злочинної групи через картки третіх осіб на власні банківські рахунки та виводилися у готівку.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та Полтаві та вилучили комп’ютерне обладнання, понад 20 мобільних телефонів, 50 банківських та 100 сім-карток тощо.

П’ятьом фігурантам було повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування направлено до районного суду міста Полтави.

Агентство Телевидения Новости