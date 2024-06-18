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На Вовчанському напрямку прикордонники вдарили дронами по позиціях окупантів
На Харківщині бійці прикордонної комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону разом із військовослужбовцями інших підрозділів Сил оборони дають відсіч російсько-окупаційним військам.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Аеророзвідка прикордонників продовжує активно працювати на Вовчанському напрямку.
«За допомогою ударних дронів охоронці кордону виявили та знищили чергову позицію окупантів. Російські зайди, які зачаїлись в лісосмузі, залишилися в «ударному захваті», – йдеться в повідомленні.
Наразі втрати живої сили противника уточнюються.