На Вовчанському напрямку прикордонники вдарили дронами по позиціях окупантів

На Харківщині бійці прикордонної комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону разом із військовослужбовцями інших підрозділів Сил оборони дають відсіч російсько-окупаційним військам.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Аеророзвідка прикордонників продовжує активно працювати на Вовчанському напрямку.

«За допомогою ударних дронів охоронці кордону виявили та знищили чергову позицію окупантів. Російські зайди, які зачаїлись в лісосмузі, залишилися в «ударному захваті», – йдеться в повідомленні.

Наразі втрати живої сили противника уточнюються.

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