Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 102

На Вовчанському напрямку прикордонники вдарили дронами по позиціях окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники вдарили дронами по позиціях окупантів

На Харківщині бійці прикордонної комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону разом із військовослужбовцями інших підрозділів Сил оборони дають відсіч російсько-окупаційним військам.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Аеророзвідка прикордонників продовжує активно працювати на Вовчанському напрямку.

«За допомогою ударних дронів охоронці кордону виявили та знищили чергову позицію окупантів. Російські зайди, які зачаїлись в лісосмузі, залишилися в «ударному захваті», – йдеться в повідомленні.

Наразі втрати живої сили противника уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 