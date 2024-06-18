Російський боєприпас влучив у город, де працювала жінка: наслідки авіаудару по Харківщині

18 червня близько 15:30 окупанти завдали удару, попередньо, керованою авіабомбою по селищу Слатине Дергачівської громади. Внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранень 50-річна жінка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В момент вибуху постраждала перебувала на подвір’ї свого домоволодіння. Жінку госпіталізували до харківської лікарні.

В результаті ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки та приміщення селищної ради.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости