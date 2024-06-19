З Борівської територіальної громади на Харківщині планують примусово евакуювати дітей

На Харківщині через активізацію бойових дій будуть посилені евакуаційні заходи.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі на території Борівської територіальної громади проживає 580 дітей. Зазначимо, що в 13 населених пунктах визначеної «червоної зони» мешкало 13 дітей. На сьогодні всі діти евакуйовані в безпечні райони», – підкреслив голова ХОВА.

​​З 5 населених пунктів «помаранчевої зони» (крім селища Борова), заплановано в примусовий спосіб евакуювати 33 дитини, наголосив Синєгубов.

Крім цього з території громади було евакуйовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в прийомних сім’ях та перебували під опікою.

З них: 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини – до Харкова, 4 дитини – до Ізюма, 1 дитина – до Закарпатської області.

Агентство Телевидения Новости