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Росіяни обстріляли село в Харківському районі: є загиблі й постраждалі

Росіяни обстріляли село в Харківському районі: є загиблі й постраждалі

19 червня армія рф завдала ударів по селу села Вільхівка Харківського району. Попередньо, КАБ влучив у житловий будинок. 49-річна жінка отримала смертельні поранення, 60-річному чоловіку надають допомогу медики.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, окупанти вдарили по населеному пункту, імовірно, двома КАБами. Зафіксоване пряме влучання у будинок. Також зазнали руйнацій й інші будівлі по вулиці.

Працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки прибули на місце події для надання допомоги та фіксації злочину проти громадян.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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