У Харківобленерго попередили про ймовірність додаткових відключень світла

У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України графік погодинних відключень (ГПВ) може бути застосований також у нічний час.

Про це повідомили в Харківобленерго.

У разі відповідного розпорядження від НЕК “Укренерго” у Харкові та Харківській області додатково можуть відключатися:

23:00-2:00 – 5 та 8 групи,

2:00-5:00 – 7 та 10 групи.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша вулиця, можна за допомогою наступної таблиці.

«При застосуванні мережевих обмежень диспетчери вживають усіх заходів, щоб забезпечити максимально можливий рівномірний та справедливий розподіл обсягів зниження споживання електроенергії», – йдеться в повідомленні.

У Харківобленерго запевнили, що у разі надходжень розпоряджень надалі щодо застосування ГПВ у нічний час групи відключень будуть чергуватися таким чином, щоб уникнути повторюваності та відповідно будь-якої дискримінації між споживачами.

Агентство Телевидения Новости