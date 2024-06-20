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Бійці 3 ОШБр показали зачистку спостережного пункту окупантів на Харківщині
Військові 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу і штурмові дії 3-ї роти 1-го мехбату «від першої особи».
Відео опубліковане в Телеграм-каналі підрозділу.
«Бій зняли в окопах Харківщини, де росіяни облаштувати СП. До них в бліндажі залетіли бійці Третьої штурмової та, просуваючись звивистими траншеями, розпочали зачистку», – йдеться в повідомленні.
За словами українських захисників, здаватися окупанти не захотіли, тож кожного швидко ліквідували.