Бійці 3 ОШБр показали зачистку спостережного пункту окупантів на Харківщині

Військові 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу і штурмові дії 3-ї роти 1-го мехбату «від першої особи».

Відео опубліковане в Телеграм-каналі підрозділу.

«Бій зняли в окопах Харківщини, де росіяни облаштувати СП. До них в бліндажі залетіли бійці Третьої штурмової та, просуваючись звивистими траншеями, розпочали зачистку», – йдеться в повідомленні.

За словами українських захисників, здаватися окупанти не захотіли, тож кожного швидко ліквідували.

Агентство Телевидения Новости