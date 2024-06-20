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Лісоруб, садівник, бактеріолог: вакансії тижня в Харківській області

Лісоруб, садівник, бактеріолог: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 20 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2190 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Клішист – 20 000 грн. 2. Наповнювач ампул – 15 400 грн. 3. Лісоруб – 15 000 грн. 4. Колорист (поліграфічне виробництво) – 12 000 грн. 5. Садівник – 11 990 грн. 6. Бактеріолог – 10 660 грн. 7. Перукар собак (грумер) – 10 000 грн. 8. Тесляр – 9 895 грн. 9. Робітник з догляду за тваринами – 8 800 грн. 10. Вчитель-дефектолог – 8 000 грн.  З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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