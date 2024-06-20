Україна отримала від Німеччини спецтехніку для відновлення енергетичної інфраструктури

В Україну надійшла чергова партія спецтехніки для ремонтів, отриманої за координації Міненерго.

Два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах передано енергетикам під час зустрічі заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером, повідомляє Міненерго.

Це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 мільйона євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій GIZ.

Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину.

«Німеччина – наш надійний партнер. Країна – найбільший донор Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Внесок країни до Фонду становить понад 275 мільйонів євро. Кампанія зі збору коштів та закупівель у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства також є надзвичайно важливою. Вантажівки, які отримають наші енергетики, допоможуть швидко виконати ремонти, що посилить надійність електропостачання в регіонах», – зазначила Світлана Гринчук.

Агентство Телевидения Новости