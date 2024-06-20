Румунія передасть Україні свою систему Patriot

За результатами засідання Вищої ради оборони Румунії під головуванням президента країни Клауса Йоганніса 20 червня було ухвалено рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення адміністрації президента Румунії.

«Зважаючи на значне погіршення ситуації в Україні внаслідок постійних масованих атак росії проти цивільних та цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, та наслідків цієї ситуації для регіону, у тому числі безпеки Румунії, члени ради у тісній координації з союзниками ухвалили рішення про передачу системи Patriot Україні», – йдеться у заяві.

«Цю передачу здійснюють з умовою, що наша країна продовжить перемовини із союзниками, зокрема стратегічним партнером США, з метою отримання схожої чи аналогічної системи, що закриє потреби захисту національного повітряного простору… Рішення ухвалено на основі глибокої технічної оцінки румунських органів влади, вжито усіх заходів для усунення ризиків створення вразливостей для Румунії… Продовжаться дискусії із союзниками щодо подальшого посилення нашої протиповітряної оборони», – додають у комюніке.

У заяві додали, що Румунія продовжить у різних формах підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Агентство Телевидения Новости